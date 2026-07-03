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Обломки беспилотников повредили дома, газовую трубу и ЛЭП на Кубани

Обломки беспилотных летательных аппаратов обнаружены по девяти адресам в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В результате падения фрагментов в нескольких частных домах были повреждены остекление и кровля. Кроме того, повреждения получили газовая труба и опора линии электропередачи.

Перебоев с электроснабжением не произошло. Пострадавших нет.

Ранее в Тульской области подразделения противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили два беспилотных летательных аппарата. Как сообщил глава региона Дмитрий Миляев, в результате инцидента пострадавших нет.

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