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Закрытый мусорный полигон в посёлке Горный вспыхнул глубокой ночью

В рабочем посёлке Горный Тогучинского района Новосибирской области загорелся мусорный полигон, прекративший свою работу ещё в 2025 году. Кадры с места происшествия распространил телеграм-канал «Инцидент-Новосибирск». Местное население утверждает, что возгорание началось около трёх часов ночи. Густой чёрный дым быстро расползся по окрестностям.

Источник: Сиб.фм

В социальных сетях люди выражали тревогу и возмущение. По их словам, первое время никаких попыток сбить пламя не предпринималось. Ситуация усугубляется тем, что в непосредственной близости от полигона расположены и частные домовладения, и две армейские части.

На обращения граждан отреагировали в администрации Тогучинского района. Чиновники подтвердили сам факт происшествия, пояснив, что причиной стала установившаяся жара. В официальном ответе подчёркивается, что пожарные расчёты выдвинулись на место оперативно и незамедлительно приступили к ликвидации огня. По состоянию на 2 июля тяжёлая техника продолжала работать, засыпая очаги тления грунтом. В районной администрации заверили, что обстановка отслеживается главой посёлка в постоянном режиме. Угрозы переброса пламени на жилой сектор или дальнейшего разрастания пожара, согласно заявлению властей, на текущий момент нет.

Ранее сообщалось, что количество пожаров в Новосибирской области подскочило почти на 70 процентов за месяц.