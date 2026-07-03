Закрытый мусорный полигон в посёлке Горный вспыхнул глубокой ночью

На обращения граждан отреагировали в администрации Тогучинского района. Чиновники подтвердили сам факт происшествия, пояснив, что причиной стала установившаяся жара. В официальном ответе подчёркивается, что пожарные расчёты выдвинулись на место оперативно и незамедлительно приступили к ликвидации огня. По состоянию на 2 июля тяжёлая техника продолжала работать, засыпая очаги тления грунтом. В районной администрации заверили, что обстановка отслеживается главой посёлка в постоянном режиме. Угрозы переброса пламени на жилой сектор или дальнейшего разрастания пожара, согласно заявлению властей, на текущий момент нет.