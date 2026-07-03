Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми вынесли приговор директору магазина, оформлявшей фиктивные возвраты

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Директору магазина одной из крупных торговых сетей, оформлявшей фиктивные возвраты товаров, вынесли приговор, сообщает Пермский краевой суд.

Установлено, что 35-летняя жительница Перми, занимавшая руководящую должность в магазине, имела доступ к денежным средствам в кассе. В течение нескольких дней она оформляла в программе фиктивные возвраты по чекам, оплаченным наличными, без участия покупателей. Таким способом женщина похитила из кассы около 18 тысяч рублей.

Суд признал пермячку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершённые с использованием служебного положения». Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.