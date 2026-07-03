В Перми вынесли приговор директору магазина, оформлявшей фиктивные возвраты

Установлено, что 35-летняя жительница Перми, занимавшая руководящую должность в магазине, имела доступ к денежным средствам в кассе. В течение нескольких дней она оформляла в программе фиктивные возвраты по чекам, оплаченным наличными, без участия покупателей. Таким способом женщина похитила из кассы около 18 тысяч рублей.