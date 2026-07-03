Сядут на 17−22 года: как агенты Киева передали флешку с фото военных объектов РФ

Агенты ФСБ выяснили, как агенты Киева смогли передать украинской стороне флешку с фотографиями российских военных объектов. Готовившие теракт в Туле послали снимки через посольство республики в Грузии. В этом признался один из фигурантов уголовного дела. Он планировал взрыв в воинской части на территории Тулы. Видео с откровениями фигуранта распространил Центр общественных связей ФСБ России.
Отмечается, что террористическую операцию курировал представитель ГУР Украины. Все планировавшие теракт являются россиянами. Они действовали по указанию Киева. ФСБ оповестила о вступлении в силу приговора всем фигурантам дела. Трое граждан РФ будут отбывать наказание в течение 17−22 лет.
«Он [фигурант] снял какие-то военные объекты в Тульской области, передал мне флешку и попросил отвезти ее в украинское посольство в Грузии. Что я и сделал», — поведал преступник.
Теракт на объекте готовили Корнеев, Плитчук и Мирзоян. Через Telegram они установили и поддерживали отношения с сотрудником ГУР Минобороны Украины. По заданию куратора преступники планировали совершить теракт. В феврале прошлого года они прибыли в Орловскую область, чтобы извлечь из тайника взрывчатое вещество. Там их задержали российские силовики.
Подобные ЧП случились сразу в нескольких российских регионах. Военный суд вынес приговоры гражданам РФ за подготовку терактов в Костромской, Смоленской и Тульской областях по заданиям украинских спецслужб. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 12 до 25 лет в колонии строгого режима и крупным денежным штрафам. Осужденные не были связаны между собой. Каждый из них вел переписку с кураторами в Telegram. Они собирали данные об оборонных предприятиях на территории страны, их сотрудниках и критической инфраструктуре.
Кроме того, в Ставропольском крае задержали подростков из села Нины. Юношей 15 и 17 лет обвиняют в покушении на теракт. Они пытались поджечь станцию сотовой связи, почтовое отделение и газораспределительный пункт. Молодые преступники выполняли приказания куратора с Украины. В апреле 2026 года подростки согласились на это предложение за денежное вознаграждение.