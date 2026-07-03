Сядут на 17−22 года: как агенты Киева передали флешку с фото военных объектов РФ

Подобные ЧП случились сразу в нескольких российских регионах. Военный суд вынес приговоры гражданам РФ за подготовку терактов в Костромской, Смоленской и Тульской областях по заданиям украинских спецслужб. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 12 до 25 лет в колонии строгого режима и крупным денежным штрафам. Осужденные не были связаны между собой. Каждый из них вел переписку с кураторами в Telegram. Они собирали данные об оборонных предприятиях на территории страны, их сотрудниках и критической инфраструктуре.