Кызылординцу «зажевало» ноги в парке: аттракционы работали без разрешения

Инцидент, в котором юноша потерял ноги, произошел больше двух недель назад. Пострадавший работал сотрудником парка отдыха.
В ведомстве сообщили, что аттракционы, расположенные в парке, не были зарегистрированы. «В отделе зарегистрированы только аттракционы, расположенные в городском парке культуры и отдыха и Президентском парке. Остальные являются объектами частного предпринимательства, поэтому их владельцы должны самостоятельно подать заявление и зарегистрировать их. Вместе с тем, со стороны парка “Арай” предложение о постановке аттракционов на учет не поступало», — заявили в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города.
Подчеркивается, что представители областного управления государственного архитектурно-строительного контроля и акимата города 21 мая и 20 августа прошлого года предупреждали о необходимости поставить на учет вновь установленные аттракционы и детские игровые площадки в соответствии с требованиями действующих стандартов. Сообщается, что игнорирование этих требований и привело к печальным последствиям.
Пострадавшему «зажевало» ноги — потребовалась ампутация. В настоящее время продолжается расследование по факту нарушения требований охраны труда. До завершения следственных действий зона аттракционов в парке будет оставаться закрытой.
Ранее мы писали о том, что полиция возбудила уголовное дело после случившегося на одном из аттракционов в Кызылорде.