Кызылординцу «зажевало» ноги в парке: аттракционы работали без разрешения

В ведомстве сообщили, что аттракционы, расположенные в парке, не были зарегистрированы. «В отделе зарегистрированы только аттракционы, расположенные в городском парке культуры и отдыха и Президентском парке. Остальные являются объектами частного предпринимательства, поэтому их владельцы должны самостоятельно подать заявление и зарегистрировать их. Вместе с тем, со стороны парка “Арай” предложение о постановке аттракционов на учет не поступало», — заявили в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города.