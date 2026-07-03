Ndeke Luka: в ЦАР при нападении боевиков погибли не менее 28 человек

Власти ЦАР ранее заявили, что город находится под контролем правительственных сил. Министр связи и официальный представитель правительства Эварист Нгамана сообщил, что вооруженные люди прибыли со стороны Судана, а силы обороны и безопасности при поддержке союзников отбили атаку и проводят патрулирование для поиска оставшихся нападавших. Однако депутат от Ам-Дафока Валентен Гумба заявил, что, по его данным, вооруженные люди продолжают контролировать город.