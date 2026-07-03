Ndeke Luka: в ЦАР при нападении боевиков погибли не менее 28 человек

НАЙРОБИ, 3 июля. /ТАСС/. Почти 30 человек погибли в результате нападения повстанцев на город Ам-Дафок на северо-востоке Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Об этом сообщила радиостанция Ndeke Luka.
По ее данным, город, расположенный у границы с Суданом, остается отрезанным от столицы страны Банги и, по данным нескольких местных источников, находится под контролем нападавших. Жители Ам-Дафока покидают свои дома и ищут убежища на базе Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA).
Как отмечает радиостанция, в результате нападения, совершенного 30 июня, погибли по меньшей мере 28 человек. Еще 25 человек получили ранения, наиболее тяжело пострадавшие были эвакуированы в больницы городов Бирао и Бриа.
Власти ЦАР ранее заявили, что город находится под контролем правительственных сил. Министр связи и официальный представитель правительства Эварист Нгамана сообщил, что вооруженные люди прибыли со стороны Судана, а силы обороны и безопасности при поддержке союзников отбили атаку и проводят патрулирование для поиска оставшихся нападавших. Однако депутат от Ам-Дафока Валентен Гумба заявил, что, по его данным, вооруженные люди продолжают контролировать город.
MINUSCA ранее осудила нападение на Ам-Дафок и обстрел своей базы в этом районе. Миссия призвала стороны соблюдать международное гуманитарное право и обеспечить защиту гражданского населения.