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В поселке Зяба Братского района рысь забралась в сарай и задавила куриц

В Братском районе зафиксировали выход рыси к населенному пункту. Хищник заходил в поселок Зяба. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МВД России по Приангарью.

В полицию обратилась 38-летняя жительница Зябли. Она рассказала, что рысь забралась в сарай, который находится на территории ее домовладения, и задавила 7 куриц.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сотрудники осмотрели прилегающую территорию, но дикого зверя не обнаружили, уточняется в сообщении полиции.

Участковый, побывавший в поселке, провел профилактические беседы с жителями о соблюдении мер безопасности при встрече с диким животным в населенном пункте. Сотрудники полиции напоминают, что в случае появления хищника нужно покинуть место встречи с ним, не провоцируя зверя, и сообщить о животном в экстренные службы по телефону 112.