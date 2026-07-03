В поселке Зяба Братского района рысь забралась в сарай и задавила куриц

В полицию обратилась 38-летняя жительница Зябли. Она рассказала, что рысь забралась в сарай, который находится на территории ее домовладения, и задавила 7 куриц.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сотрудники осмотрели прилегающую территорию, но дикого зверя не обнаружили, уточняется в сообщении полиции.
Участковый, побывавший в поселке, провел профилактические беседы с жителями о соблюдении мер безопасности при встрече с диким животным в населенном пункте. Сотрудники полиции напоминают, что в случае появления хищника нужно покинуть место встречи с ним, не провоцируя зверя, и сообщить о животном в экстренные службы по телефону 112.