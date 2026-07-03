Бастрыкин займется частной клиникой в Екатеринбурге, в которой пострадала пациентка

ЕАН писал, что Александр Бастрыкин поручил подготовить отчет о расследовании инцидента с наездом самокатчика на ребенка в Свердловской области. В СК возбудили уголовное дело по ст. 268 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».