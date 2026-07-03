Бастрыкин займется частной клиникой в Екатеринбурге, в которой пострадала пациентка

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал информацию о расследовании дела, связанного с травмированием пациентки в частной клинике Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«В одной из частных клиник Екатеринбурга женщине был причинен вред здоровью в результате ненадлежащего оказания медицинских услуг», — отметили в ведомстве. По предварительной информации, женщину увезли на скорой.
Следователи возбудили дело по ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Расследование поручено и. о. руководителя следственного управления Алексею Невгаду.
ЕАН писал, что Александр Бастрыкин поручил подготовить отчет о расследовании инцидента с наездом самокатчика на ребенка в Свердловской области. В СК возбудили уголовное дело по ст. 268 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».