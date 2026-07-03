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Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 2595

В Венесуэле продолжает расти число жертв разрушительного землетрясения, произошедшего 24 июня. По последним данным, озвученным уполномоченной президента Дельси Родригес, погибшими числятся уже 2595 человек, а число пострадавших превысило 12,4 тысячи.

Источник: Life.ru

Как уточняется, вся система здравоохранения страны работает в усиленном режиме, принимая раненых как в государственных, так и в частных клиниках, расходы в которых компенсируются государством. Отдельно подчёркивается, что спасательные службы продолжают разбор завалов и оказание помощи пострадавшим регионам.

Землетрясение произошло вечером 24 июня и включало две серии мощных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры находились неподалёку от городов Морон и Сан-Фелипе, а наиболее тяжёлая ситуация сложилась в штате Ла-Гуайра. По данным властей, разрушено 189 зданий, а подземные толчки уже называют сильнейшими в стране за последние 126 лет.

Ранее Life.ru писал, что спустя неделю после разрушительного землетрясения в Венесуэле спасатели обнаружили выжившего под завалами разрушенного здания. По словам главы национального управления по чрезвычайным ситуациям Жозе Мануэля Моуры, мужчина всё это время находился без еды и воды, пока его не удалось извлечь в ходе поисковой операции. Он отметил, что спасение стало результатом работы объединённой оперативной группы, действующей в зоне бедствия.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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