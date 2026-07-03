Собянин: Еще два летевших к Москве беспилотника уничтожено силами ПВО

Силы противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на столицу. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — добавил глава города в своем канале в мессенджере МАКС.
1 июля обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание в Пензенской области. Обошлось без пострадавших.
Кроме того, 28 июня в результате детонации БПЛА ВСУ в поселке Красная Яруга Белгородской области пострадала трехмесячная девочка. Врачи диагностировали у ребенка минно-взрывную травму.