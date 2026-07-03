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Обломки БПЛА повредили дома и инфраструктуру на Кубани

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили остекление и кровлю нескольких домов, а также газовую трубу и опору линии электропередачи. Пострадавших нет, сообщает оперативный штаб региона.

Источник: РИА "Новости"

«В Приморско-Ахтарске обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотников упали по девяти адресам. В результате в некоторых частных домах повреждено остекление и кровля. Также повреждены газовая труба и опора ЛЭП — подача электроэнергии не прерывалась», — говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе «Макс».

Как уточняется, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

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