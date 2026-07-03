В оплате киллеров по делу убитой журналистки обвинили известного бизнесмена

Фенек проходит по делу о соучастии в убийстве журналистки и преступном сговоре. Он отрицает обвинения. Каруана Галиция погибла в 2017 году при взрыве автомобиля. Ее расследования касались коррупции и связей бизнеса с политикой, а убийство вызвало в Мальте политический кризис и стало одним из самых громких преступлений против журналистов в Европе.