На подлете к Москве сбили еще два беспилотника

С двух часов ночи в Москве действуют ограничения для аэропорта Внуково. Он принимает и выпускает самолеты по согласованию с «соответствующими органами», сообщали в Росавиации. Недолго такие же ограничения действовали и для аэропорта Жуковский — меры для него были сняты около 2:20 мск.