Полиция Братска разыскала двух девушек, которые на электросамокате сбили 6-летнего ребенка

Пострадавший ребенок получил травмы и до сих пор находится на лечении в больнице. Виновники инцидента сразу покинули место происшествия. Как оказалось, на средстве индивидуальной мобильности (СИМ) в момент наезда на девочку находились две девушки 15 и 17 лет. Обе проживают в селе Александровка в Братском районе.