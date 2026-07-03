Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Братска разыскала двух девушек, которые на электросамокате сбили 6-летнего ребенка

Полиция Братска установила причастных к инциденту, который произошел в Центральном районе 12 июня. На улице Кирова тогда на тротуаре была сбита электросамокатом 6-летняя девочка. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на местную автоинспекцию.

Источник: ТК Город

Пострадавший ребенок получил травмы и до сих пор находится на лечении в больнице. Виновники инцидента сразу покинули место происшествия. Как оказалось, на средстве индивидуальной мобильности (СИМ) в момент наезда на девочку находились две девушки 15 и 17 лет. Обе проживают в селе Александровка в Братском районе.

Одна была водителем СИМ, вторая — пассажиром, что запрещено правилами дорожного движения, — уточняется в сообщении автоинспекции.

Правоохранители уже опросили обоих пользовательниц электросамокатом. Проверка по факту инцидента продолжается. Решение по ней будет принято после установления степени тяжести вреда, который был причинен 6-летней девочке.