Полиция Братска разыскала двух девушек, которые на электросамокате сбили 6-летнего ребенка

Пострадавший ребенок получил травмы и до сих пор находится на лечении в больнице. Виновники инцидента сразу покинули место происшествия. Как оказалось, на средстве индивидуальной мобильности (СИМ) в момент наезда на девочку находились две девушки 15 и 17 лет. Обе проживают в селе Александровка в Братском районе.
Одна была водителем СИМ, вторая — пассажиром, что запрещено правилами дорожного движения, — уточняется в сообщении автоинспекции.
Правоохранители уже опросили обоих пользовательниц электросамокатом. Проверка по факту инцидента продолжается. Решение по ней будет принято после установления степени тяжести вреда, который был причинен 6-летней девочке.