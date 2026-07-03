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Отец семи дочерей изнасиловал и убил трёхлетнюю девочку

Многодетный отец изнасиловал и убил трёхлетнюю девочку, 56-летнего мужчину приговорили к смертной казни, информирует The Print.

Источник: Аргументы и факты

Многодетный отец изнасиловал и убил трёхлетнюю девочку, информирует The Print.

Инцидент случился в Индии, мужчину приговорили к смертной казни.

По данным правоохранителей, 56-летний мужчина отвёл девочку в коровник, где изнасиловал и убил. Сотрудники полиции нашли её тело в мешке.

«В общей сложности он нанёс ей 18 травм твёрдыми тупыми предметами», — говорится в сообщении.

Личность преступника установили с помощью камер видеонаблюдения и ДНК-теста.

В полиции рассказали, что у злоумышленника есть семь дочерей и один сын. В день преступления его уволили с работы, он сидел на ступеньках храма и заметил девочку, которая играла с другими детьми.

Напомним, по данным NDTV, в Индии арестовали двух мужчин по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней девочки во время празднования свадьбы.