Отец семи дочерей изнасиловал и убил трёхлетнюю девочку

Многодетный отец изнасиловал и убил трёхлетнюю девочку, информирует The Print.
Инцидент случился в Индии, мужчину приговорили к смертной казни.
По данным правоохранителей, 56-летний мужчина отвёл девочку в коровник, где изнасиловал и убил. Сотрудники полиции нашли её тело в мешке.
«В общей сложности он нанёс ей 18 травм твёрдыми тупыми предметами», — говорится в сообщении.
Личность преступника установили с помощью камер видеонаблюдения и ДНК-теста.
В полиции рассказали, что у злоумышленника есть семь дочерей и один сын. В день преступления его уволили с работы, он сидел на ступеньках храма и заметил девочку, которая играла с другими детьми.
Напомним, по данным NDTV, в Индии арестовали двух мужчин по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней девочки во время празднования свадьбы.