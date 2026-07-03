Присяжные признали участников банды MS-13 виновными в девяти убийствах

В США присяжные признали трех предполагаемых участников MS-13 виновными по федеральному делу о рэкете, убийствах и насилии, связанном с преступной группировкой. Процесс в Неваде стал заметным из-за масштаба обвинений: в материалах фигурировали убийства в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе, похищения, наркотрафик, оружие и внутренняя иерархия банды.
Виновными признаны Хосе Луис Рейнальдо Рейес-Кастильо, Давид Артуро Перес-Манчаме и Джоэл Варгас-Эскобар. По данным прокуратуры округа Невада, вердикт вынесен после 43-дневного суда присяжных. Фигурантам грозит обязательный минимальный срок в виде пожизненного заключения без права условно-досрочного освобождения. Четвертый обвиняемый ранее пошел на сделку до начала процесса.
Прокуроры утверждали, что подсудимые входили в клику MS-13, действовавшую в Лас-Вегасе, и участвовали в серии расправ. По версии обвинения, насилие использовалось для укрепления положения внутри группировки. Присяжные не согласились с обвинением по двум убийствам, но признали доказанными другие эпизоды, включая убийства в интересах рэкетирской структуры, похищения и связанные с оружием преступления.
Защита настаивала, что показания участников банды, сотрудничавших с властями, нельзя считать надежными, поскольку они рассчитывали на смягчение собственных наказаний. Адвокаты также заявляли, что простая связь с MS-13 не доказывает участие в конкретных убийствах. Однако присяжные признали всех троих виновными по пункту о преступном сговоре в рамках закона RICO.
Оглашение наказания назначено на 10 ноября. Дело стало федеральным маркером борьбы с транснациональными уличными группировками: MS-13 возникла в Лос-Анджелесе, затем распространилась в США и Центральной Америке, а американские власти рассматривают такие процессы как инструмент давления на структуры, которые совмещают уличное насилие, наркотики, вымогательство и убийства.
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