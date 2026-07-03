Присяжные признали участников банды MS-13 виновными в девяти убийствах

Прокуроры утверждали, что подсудимые входили в клику MS-13, действовавшую в Лас-Вегасе, и участвовали в серии расправ. По версии обвинения, насилие использовалось для укрепления положения внутри группировки. Присяжные не согласились с обвинением по двум убийствам, но признали доказанными другие эпизоды, включая убийства в интересах рэкетирской структуры, похищения и связанные с оружием преступления.