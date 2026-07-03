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Женщина погибла, спасая дочь на Алаколе

На озере Алаколь произошла трагедия: женщина и ее несовершеннолетняя дочь начали тонуть в запрещенном для купания месте. Девочку спасли, мать погибла, передает NUR.KZ со ссылкой на YK-news.kz.

Источник: Nur.kz

На озере Алаколь в области Абай произошел несчастный случай.

Во время патрулирования береговой линии военнослужащие заметили в воде двух тонущих людей примерно в 50 метрах от берега. Как выяснилось, они находились в месте, где купание запрещено.

На помощь сразу бросились военнослужащие и находившиеся рядом очевидцы. Тонущими оказались женщина 1991 года рождения и ее дочь 2012 года рождения.

«Их (в состоянии утопления) относило от берега. Несовершеннолетнюю удалось спасти», — сообщили в ДЧС области Абай.

Несмотря на усилия спасателей, женщину спасти не удалось.

«К сожалению, женщина скончалась. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали ее смерть», — добавили в ведомстве.

В ДЧС области Абай вновь призвали жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности на воде и не заходить в воду в местах, где купание запрещено.