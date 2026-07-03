Из любви к искусству: омич украл у бывшей сожительницы музыкальные инструменты

В отдел полиции Называевского района обратилась 51-летняя местная жительница, сообщившая о странной на ее взгляд краже. Вор вынес из принадлежащего ей гаража все «музыкальное» имущество, но не тронул другие ценные вещи. По итогу происшествия женщина не досчиталась электроинструментов и музыкального центра. Полицейские довольно быстро вычислили «культурного» воришку — им оказался 40-летний бывший сожитель потерпевшей. В ходе опроса преступника выяснилось, что он выкрал из дома женщины ключи от гаража, а после вынес из него имущество. Почему проходимца привлекли только музыкальные инструменты, осталось не выясненным.