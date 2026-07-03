Фигуранта крупнейшей аферы с детским питанием нашли за океаном

В Сомали задержан Абдикерм Абделахи Эйдле, которого власти США обвиняют в участии в мошеннической схеме на 250 миллионов долларов, связанной с федеральной программой питания детей. Дело получило международный поворот: фигуранта из Миннесоты взяли под стражу в Могадишо после того, как американские власти годами расследовали одну из крупнейших схем хищений в истории штата.
По данным прокуратуры, 42-летний Эйдле из города Бернсвилл был задержан в четверг в столице Сомали. На момент сообщения суда у него еще не было возможности заявить позицию по предъявленным обвинениям. Документы также не показывали, есть ли у него адвокат, который мог бы публично комментировать дело.
Эйдле входит в число десятков людей, которым в 2022 году предъявили обвинения по делу о хищении средств программы, предназначенной для питания детей во время пандемии. По версии обвинения, организация Feeding Our Future заявляла, что обеспечивает миллионы обедов нуждающимся детям, однако лишь малая часть федеральных денег действительно шла на питание. Остальное, как утверждают прокуроры, выводилось через подставные компании и тратилось на недвижимость, дорогие автомобили и поездки.
Следствие утверждает, что Эйдле создавал фиктивные пункты детского питания, заявлял о ежедневном обслуживании тысяч детей и оформлял подставные компании как поставщиков еды. Ему вменяют 31 пункт обвинения, включая сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, взяточничество в федеральных программах и отмывание денег.
Представитель Минюста США назвал Эйдле центральной фигурой одной из крупнейших мошеннических схем в истории Миннесоты и заявил, что тот пытался уйти от правосудия, уехав в Сомали. Следующий процессуальный вопрос — его доставка в американскую юрисдикцию и первое выступление в суде. Для следствия задержание важно не только как арест отдельного обвиняемого, но и как попытка замкнуть международный контур дела, где деньги детской программы, по версии властей, стали источником масштабного криминального обогащения.
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