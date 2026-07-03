Фигуранта крупнейшей аферы с детским питанием нашли за океаном

По данным прокуратуры, 42-летний Эйдле из города Бернсвилл был задержан в четверг в столице Сомали. На момент сообщения суда у него еще не было возможности заявить позицию по предъявленным обвинениям. Документы также не показывали, есть ли у него адвокат, который мог бы публично комментировать дело.