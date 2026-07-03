Житель Пермского края получил год принудительных работ за кражу телевизора

43-житель Пермского края получил год принудительных работ в виде наказания за кражу телевизора, сообщает Чусовской городской суд.
Установлено, что в марте 2026 года житель Чусового разбил оконное стекло, незаконно проник в жилой дом и похитил телевизор стоимостью около четырёх тысяч рублей. В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Ему назначено наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор ещё не вступил в законную силу.