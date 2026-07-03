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Собянин: Ещё два БПЛА сбиты на подступах к столице

В Москве силы противовоздушной обороны вновь отразили попытку атаки беспилотников. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в 06:02 по московскому времени были уничтожены ещё два дрона, летевших в сторону города.

Источник: Life.ru

По словам градоначальника, оба беспилотных аппарата были сбиты на подлёте к Москве средствами ПВО Минобороны России. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.

«Сбиты ещё два беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил Собянин.

Таким образом, с начала суток на подступах к столице были нейтрализованы уже четыре вражеских БПЛА.

Ранее Life.ru писал, что за минувшие сутки российские силы ПВО отразили масштабную атаку беспилотников, перехватив и уничтожив 100 аппаратов самолётного типа. По данным Минобороны, удары отражались в течение 12 часов — с 08:00 до 20:00 — как над сухопутными регионами, так и над акваториями морей. Ведомство уточнило, что все цели были своевременно обнаружены и ликвидированы дежурными средствами ПВО, сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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