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ПВО уничтожила ещё четыре украинских беспилотника над Тульской областью

В Тульской области силы противовоздушной обороны отразили новую атаку беспилотников. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, в небе над областью были уничтожены ещё четыре украинских БПЛА.

Источник: Life.ru

По его словам, все цели были ликвидированы подразделениями ПВО Минобороны России.

«В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще 4 украинских беспилотника», — отметил глава региона.

Он уточнил, что пострадавших в результате атаки нет, а разрушений зданий и инфраструктуры, по предварительным данным, не зафиксировано.

Ночью 3 июля глава регион уже сообщал об уничтожении двух беспилотников, таким образом, с начала суток в регионе сбиты уже шесть БПЛА ВСУ.

Ранее Life.ru писал, что в Москве силы противовоздушной обороны продолжают отражать попытки пролёта беспилотников в сторону столицы. По словам мэра Сергея Собянина, в 06:02 3 июля были сбиты ещё два дрона, после чего на местах падения обломков начали работу экстренные службы. В общей сложности с начала суток над подлётом к Москве были уничтожены уже четыре беспилотных летательных аппарата.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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