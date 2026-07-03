ПВО уничтожила ещё четыре украинских беспилотника над Тульской областью

По его словам, все цели были ликвидированы подразделениями ПВО Минобороны России.
«В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще 4 украинских беспилотника», — отметил глава региона.
Он уточнил, что пострадавших в результате атаки нет, а разрушений зданий и инфраструктуры, по предварительным данным, не зафиксировано.
Ночью 3 июля глава регион уже сообщал об уничтожении двух беспилотников, таким образом, с начала суток в регионе сбиты уже шесть БПЛА ВСУ.
Ранее Life.ru писал, что в Москве силы противовоздушной обороны продолжают отражать попытки пролёта беспилотников в сторону столицы. По словам мэра Сергея Собянина, в 06:02 3 июля были сбиты ещё два дрона, после чего на местах падения обломков начали работу экстренные службы. В общей сложности с начала суток над подлётом к Москве были уничтожены уже четыре беспилотных летательных аппарата.
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