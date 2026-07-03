В Туве продолжаются поиски пропавших девочек-подростков

Напомним, девочки ушли из домов на улицах Буренской и Листвянка 1 июля около 18:00 и не вернулись. На берегу Енисея у дамбы на улице Колхозной нашли их мобильные телефоны, а позднее — обувь одной из них. Обе школьницы из многодетных семей, характеризуются положительно. Ранее они не убегали из дома.