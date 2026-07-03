В Туве продолжаются поиски пропавших девочек-подростков

В Кызыле уже вторые сутки продолжаются поиски двух школьниц, пропавших вечером 1 июля. Работы ведутся круглосуточно, задействованы все оперативные службы республики.
«Одна из отрабатываемых версий — происшествие на водном объекте, поэтому основные усилия у нас сосредоточены на обследовании реки Енисей. Со стороны спасателей привлечены водолазы, подводные работы усложняются плохой видимостью: она составляет около одного метра. Работы водолазов запланированы и на сегодня», — рассказала Луиза Намчыл.
Всего за время поисков обследовано уже около 30 километров береговой линии и прилегающей территории.
Напомним, девочки ушли из домов на улицах Буренской и Листвянка 1 июля около 18:00 и не вернулись. На берегу Енисея у дамбы на улице Колхозной нашли их мобильные телефоны, а позднее — обувь одной из них. Обе школьницы из многодетных семей, характеризуются положительно. Ранее они не убегали из дома.
Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку.