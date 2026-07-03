Дело о хищении ₽400 млн у 236 ставропольских дольщиков ушло в суд

Как полагает следствие, у фигурантов отсутствовали достаточные финансовые возможности для завершения строительства. Несмотря на это, они продолжали принимать деньги участников долевого строительства. Дома в эксплуатацию введены не были, а квартиры гражданам не передали. По версии обвинения, полученными средствами на сумму более 400 млн рублей обвиняемые распорядились по своему усмотрению.