Дело о хищении ₽400 млн у 236 ставропольских дольщиков ушло в суд

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение и направила в Пятигорский городской суд уголовное дело в отношении двух местных жителей. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой с использованием служебного положения.
По версии следствия, в 2013 году руководитель строительной компании создал организованную группу, в которую вошел его заместитель. Следствие считает, что с 2013 по 2018 год обвиняемые заключили договоры участия в долевом строительстве с 236 гражданами, привлекая средства на возведение многоквартирных домов в Ессентуках и Пятигорске.
Как полагает следствие, у фигурантов отсутствовали достаточные финансовые возможности для завершения строительства. Несмотря на это, они продолжали принимать деньги участников долевого строительства. Дома в эксплуатацию введены не были, а квартиры гражданам не передали. По версии обвинения, полученными средствами на сумму более 400 млн рублей обвиняемые распорядились по своему усмотрению.
В прокуратуре сообщили, что ущерб потерпевшим был возмещен. Уголовное дело передано в Пятигорский городской суд для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемых стоимостью свыше 500 млн рублей наложен арест.
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