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86-летнего мужчину спасли из горящей квартиры в Байкальске

Днём в микрорайоне Южном произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 3 июля. Днем 2 июля в микрорайоне Южном Байкальска загорелась квартира в двухэтажном многоквартирном доме. На место направили 12 пожарных и три автоцистерны МЧС России. Бойцы звена газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств вывели из задымлённого помещения 86-летнего мужчину.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, ещё десять человек покинули подъезд самостоятельно. Открытое горение ликвидировали на площади 756 кв. метров. Предположительная причина — короткое замыкание электропроводки. Позднее обнаружение пожара способствовало его распространению.

В прокуратуре региона сообщили, что надзорный орган контролирует восстановление прав жильцов многоквартирного дома. В результате повреждены кровля и несколько жилых помещений. На место выезжал прокурор района Павел Баранов для координации работы оперативных служб. Он провёл совещание с главой Байкальского городского поселения, сотрудниками администрации, полиции и МЧС. Принято решение разместить в гостиницах две семьи, которые не смогли остаться у родственников.

В администрации города работала мобильная приёмная прокуратуры. Жильцы повреждённого дома обратились с заявлениями о восстановлении документов и выдаче утраченных лекарств. По обращениям организованы необходимые мероприятия. Ход их исполнения остаётся на контроле.

Напомним, что в Ангарске в 85-м квартале из-за электросамоката загорелась квартира. Огонь вспыхнул на 6-м этаже. До прибытия первого подразделения из подъезда девятиэтажного дома самостоятельно эвакуировались 10 жильцов.

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