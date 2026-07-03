86-летнего мужчину спасли из горящей квартиры в Байкальске

В прокуратуре региона сообщили, что надзорный орган контролирует восстановление прав жильцов многоквартирного дома. В результате повреждены кровля и несколько жилых помещений. На место выезжал прокурор района Павел Баранов для координации работы оперативных служб. Он провёл совещание с главой Байкальского городского поселения, сотрудниками администрации, полиции и МЧС. Принято решение разместить в гостиницах две семьи, которые не смогли остаться у родственников.