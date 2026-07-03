Собянин сообщил о ликвидации уже шести беспилотников, летевших к столице

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших в сторону Москвы. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил глава города Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
Всего с начала атаки на подлете к Москве были уничтожены шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
До этого автомобильный мост на трассе между Донецком и Мариуполем в Володарском округе ДНР частично обрушился после удара дрона ВСУ.
Кроме того, 24 июня подъезд жилого дома обрушился при атаке украинского БПЛА по Горловке в Донецкой Народной Республике. Погибли трое человек. Также полностью уничтожен один из автомобилей.