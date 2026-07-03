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Психически нездоровый омич зарубил знакомого топором из-за убитой курицы

В Кормиловском районе мужчина нанёс гостю не менее шести ударов топором после того, как тот зарубил птицу.

Источник: Freepik

В Кормиловском районе Омской области суд назначил принудительное лечение мужчине, который убил знакомого топором. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Инцидент произошёл в августе 2025 года. 42-летний хозяин дома распивал алкоголь с тремя гостями. Один из них, тоже пьяный, вышел во двор, поймал курицу и ударил её о клетку. Птица погибла. Это вызвало у владельца дома внезапную ярость — он взял топор и нанёс обидчику не менее шести ударов по голове и шее. Пострадавший скончался в больнице.

Суд признал, что мужчина совершил убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Однако психиатрическая экспертиза показала, что он страдает хроническим психическим расстройством. В итоге его освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение в стационар специализированного типа.

Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее мы рассказывали, что омский суд назначил принудительное лечение мужчине, хотевшему убить пять человек. В обоих случаях суд принял решение о принудительном лечении из-за психических расстройств у фигурантов.