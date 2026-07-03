Психически нездоровый омич зарубил знакомого топором из-за убитой курицы

Инцидент произошёл в августе 2025 года. 42-летний хозяин дома распивал алкоголь с тремя гостями. Один из них, тоже пьяный, вышел во двор, поймал курицу и ударил её о клетку. Птица погибла. Это вызвало у владельца дома внезапную ярость — он взял топор и нанёс обидчику не менее шести ударов по голове и шее. Пострадавший скончался в больнице.