Психически нездоровый омич зарубил знакомого топором из-за убитой курицы

В Кормиловском районе Омской области суд назначил принудительное лечение мужчине, который убил знакомого топором. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Инцидент произошёл в августе 2025 года. 42-летний хозяин дома распивал алкоголь с тремя гостями. Один из них, тоже пьяный, вышел во двор, поймал курицу и ударил её о клетку. Птица погибла. Это вызвало у владельца дома внезапную ярость — он взял топор и нанёс обидчику не менее шести ударов по голове и шее. Пострадавший скончался в больнице.
Суд признал, что мужчина совершил убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Однако психиатрическая экспертиза показала, что он страдает хроническим психическим расстройством. В итоге его освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение в стационар специализированного типа.
Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.
Ранее мы рассказывали, что омский суд назначил принудительное лечение мужчине, хотевшему убить пять человек. В обоих случаях суд принял решение о принудительном лечении из-за психических расстройств у фигурантов.