ПВО сбила шесть летевших на Москву беспилотников

Ранее обломки беспилотных летательных аппаратов были обнаружены по девяти адресам в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. В результате падения фрагментов в нескольких частных домах были повреждены остекление и кровля. Кроме того, повреждения получили газовая труба и опора линии электропередачи.