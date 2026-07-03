Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО сбила шесть летевших на Москву беспилотников

Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили ещё два беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На местах падения обломков начали работу экстренные службы.

Таким образом, с начала суток над столичным регионом было уничтожено уже шесть вражеских беспилотников.

Ранее обломки беспилотных летательных аппаратов были обнаружены по девяти адресам в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. В результате падения фрагментов в нескольких частных домах были повреждены остекление и кровля. Кроме того, повреждения получили газовая труба и опора линии электропередачи.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше