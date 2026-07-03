Новости Ростовской области 3 июля: БПЛА ВСУ, бензин, поезда в Крым, погода

Авария произошла 1 июля около 12:00 на 33-м километре автодороги «Ростов — Семикаракорск — Волгогонск» в Багаевском районе. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Fiat Ducato не справился с управлением и столкнулся с Opel Astra. От удара Opel выехал на полосу встречного движения и врезался в Kia Rio, которая в свою очередь столкнулась с Kia Cerato.