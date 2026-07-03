Новости Ростовской области 3 июля: БПЛА ВСУ, бензин, поезда в Крым, погода

Ночные воздушные атаки дронов ВСУ, актуальные цены на бензин, график движения поездов в Крым и другие ключевые темы, обсуждаемые в регионе. А также погодный прогноз — что ожидает Ростовскую область в ближайшие дни.
Главное к этому часу — в материале rostov.aif.ru.
Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ на Ростовскую область в ночь на 3 июля 2026.
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили вражеские беспилотники в небе над Миллеровским районом Дона. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Подробности уточняются.
Запущен дополнительный поезд, следующий из Крыма в Санкт-Петербург.
Компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» ввела дополнительные рейсы поезда № 177 сообщением Керчь — Санкт-Петербург. Состав будет отправляться из Керчи 10, 12, 14 и 16 июля в 02:45.
Маршрут пройдёт через Тамань, Ростов-на-Дону (станция Первомайская), Воронеж (станция Придача), Липецк, Тулу, Москву и Тверь.
Для проезда до Керчи пассажирам доступны автобусы. Отправление автобусов:
— из Симферополя — в 21:50 (накануне даты отправления поезда);— со станции Владиславовка — в 23:50 (накануне даты отправления поезда);— со станции Семь Колодезей — в 00:45;— прибытие в Керчь — в 01:45.
Ситуация на топливном рынке: что происходит с бензином в Ростовской области 3 июля 2026.
По данным мониторинга портала russiabase.ru, средняя цена на бензин АИ-92 в Ростовской области составила 74,75 рубля за литр. Стоимость литра АИ-95 закрепилась на отметке 81,71 рубля за литр, АИ-98 — 105,01 рубля за литр.
Стоимость топлива АИ-100 остановилась на отметке в 99,7 рубля, а «Дизель» по сравнению с 2 июля подорожал до 84,67 рубля.
Мощная магнитная буря накроет Ростовской область 3 июля 2026.
Донской регион, как и вся Россия, столкнётся с геомагнитной бурей, которая станет самой мощной с начала весны. Об этом сообщили учёные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
Причиной стала солнечная вспышка класса X1.1, зафиксированная 30 июня в 23:50 по московскому времени. Несмотря на то, что интенсивность вспышки лишь немного превышает пороговое значение для класса X, её последствия окажутся значительными из-за расположения активной области почти точно на линии «Солнце — Земля».
Уже после полуночи 3 июля планетарный индекс геомагнитной активности (Kp) начнёт расти: сначала до 4, а затем — до 6, что соответствует умеренной геомагнитной буре уровня G2.
К 6:00 3 июля активность снизится до Kp = 5 (слабая буря, уровень G1), а после полудня колебания магнитного поля станут настолько слабыми, что перестанут классифицироваться как буря.
В ДТП с участием четырёх машин в Ростовской области погиб человек.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием четырёх автомобилей, в результате которого погиб человек, Госавтоинспекции Ростовской области.
Авария произошла 1 июля около 12:00 на 33-м километре автодороги «Ростов — Семикаракорск — Волгогонск» в Багаевском районе. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Fiat Ducato не справился с управлением и столкнулся с Opel Astra. От удара Opel выехал на полосу встречного движения и врезался в Kia Rio, которая в свою очередь столкнулась с Kia Cerato.
В результате происшествия пассажир Opel Astra 1959 года рождения скончался на месте. Водитель и ещё один пассажир того же автомобиля, оба 1983 года рождения, получили травмы и были госпитализированы.
Чрезвычайная пожароопасность: какая погода будет в Ростовской области 3 июня 2026.
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение: 2 и 3 июля местами ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом информирует пресс‑служба донского главка МЧС.
По данным Ростгидромета, пятый класс пожароопасности прогнозируется в Куйбышевском и Матвеево‑Курганском районах, а также в северной половине Азовского района.