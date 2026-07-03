Пропавшие в Туве девочки-подростки попали на камеру наблюдения

Появилось видео с камер наблюдения, на которую попали пропавшие в Кызыле девочки-подростки. Поиски школьниц продолжаются.
Судя по записи, 1 июля около 16 часов школьницы гуляли на улице. На девочках надеты светлые футболки и голубые шорты.
Министр внутренних дел Тувы генерал-майор Юрий Завьялов лично координирует поиски двух пропавших девочек в Кызыле.
На месте задействованы около 40 полицейских, 70 волонтёров, дружинники, спасатели МЧС, инспекторы ГИМС и водолазы. Для мониторинга местности используют беспилотники и плавсредства. Обследовано уже около 11 километров береговой линии и прилегающей территории.
Поиски ведутся непрерывно и будут продолжаться до установления местонахождения детей.
Напомним, две девочки пропали в Кызыле вечером 1 июля. Около 18 часов они ушли из домов на улицах Буренской и Листвянка и до сих пор не вернулись. Родственники, не дождавшись детей, обратились в полицию.
Во время поисков выяснилось, что девочек могли видеть на берегу Енисея у дамбы на улице Колхозной. Там же обнаружили их мобильные телефоны.
Ранее мы сообщали, что обувь одной из пропавших в Кызыле девочек нашли на берегу Енисея.