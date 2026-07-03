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Жительница Белгорода погибла при ракетной атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали ракетами Белгород и Белгородский округ. В Белгороде погибла мирная жительница. Объекты энергетической инфраструктуры в регионе получили серьезные повреждения. Об этом сообщил оперштаб региона в «Максе».

Вооруженные силы Украины атаковали ракетами Белгород и Белгородский округ. В Белгороде погибла мирная жительница. Объекты энергетической инфраструктуры в регионе получили серьезные повреждения. Об этом сообщил оперштаб региона в «Максе».

На территории одного из инфраструктурных объектов начался пожар. Спасатели выехали на место. В некоторых муниципалитетах возникли перебои с водоснабжением и подачей электроэнергии. Повреждены пять автомобилей. Информация о других последствиях атаки уточняется.

В 5:58 мск в Белгороде, а также в Белгородском и Шебекинском округах объявляли ракетную опасность. Ее отменили спустя 35 минут.

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