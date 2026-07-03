Семерых фигурантов атаки у центра ICE отправили в тюрьму

В США семь человек получили тюремные сроки по делу о стрельбе у иммиграционного центра в Техасе. Новый этап процесса стал продолжением крупного федерального дела: ранее другие фигуранты уже получили десятки лет заключения, а теперь суд назначил наказания еще одной группе участников событий у центра содержания мигрантов под Далласом.
По материалам дела, большинство осужденных признали вину по обвинениям, связанным с нападением 4 июля 2025 года. Сроки по новой группе составили от почти двух до 15 лет лишения свободы. Федеральные власти рассматривали эпизод как дело о терроризме, поскольку обвинение связывало действия группы с вооруженным нападением на объект, где находились задержанные мигранты.
Прокуроры утверждали, что участники пришли к центру не только с протестными лозунгами. В деле фигурировали оружие, бронежилеты и медицинские наборы. Защита настаивала, что обвиняемые не планировали засаду, а часть присутствовавших взяла оружие для собственной безопасности. По версии адвокатов, акция задумывалась как ночная демонстрация с фейерверками в поддержку людей, находившихся внутри центра.
Отдельный процессуальный вес делу придали уже вынесенные приговоры другим участникам. Бывший резервист морской пехоты Бенджамин Сонг, признанный виновным в покушении на убийство и других эпизодах, получил 100 лет заключения. Еще несколько фигурантов были приговорены к срокам от 30 до 70 лет. Часть осужденных уже подала уведомления об апелляции, поэтому дело продолжит развиваться в вышестоящих инстанциях.
Для американской повестки этот процесс стал заметным сразу по нескольким линиям: иммиграционная политика, вооруженное насилие, протесты у закрытых объектов и спор о том, где проходит граница между политической акцией и уголовным нападением. Следующий этап — апелляции и возможные новые решения по участникам, которые оспаривают выводы суда.
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