Из-за грозового разряда загорелся частный дом в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Пожар произошел на улице Чапаева в Каслях. Сотрудники МЧС обнаружили, что горит кровля жилого дома.
Из-за плотной застройки существовала угроза распространения огня на соседние строения. Пожару был присвоен ранг «1 БИС».
«Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось локализовать возгорание и предотвратить распространение огня дальше чердачного помещения. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 80 квадратных метров», — говорится в комментарии.
По предварительной версии, возгорание произошло из-за грозового разряда.
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