При ракетном обстреле Белгорода погибла женщина

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили ещё два беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Москвы. Таким образом, с начала суток над столичным регионом было уничтожено уже шесть вражеских беспилотников.