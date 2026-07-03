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При ракетном обстреле Белгорода погибла женщина

В Белгороде женщина погибла в результате прилёта боеприпаса Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Также отмечается, что удар привёл к серьёзным повреждениям объектов энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов региона зафиксированы перебои с электроснабжением и водоснабжением.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили ещё два беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Москвы. Таким образом, с начала суток над столичным регионом было уничтожено уже шесть вражеских беспилотников.

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