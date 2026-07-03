Террористы планировали сбросить бомбу на поезд с продукцией ВПК в Оренбуржье

Участники «Артподготовки»* планировали сбросить с моста в Оренбургской области самодельное взрывное устройство (СВУ) на железнодорожный состав, который перевозил продукцию военно-промышленного комплекса. Об этом стало известно в пятницу, 3 июля.
— (Фигуранты дела — прим. «ВМ») планировали скинуть с моста самодельное взрывное устройство на проходящий железнодорожный состав, перевозящий продукцию военно-промышленного комплекса, — говорится в материалах дела.
Судебный процесс по уголовному делу назначен на 7 июля, передает ТАСС.
28 мая в Следственном комитете России сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении Сергея Яковлева, Алексея Щепкина, Владимира Дрофы, Игоря Шарнева, Светланы Малаховой, Анны Радионовой, а также сотрудников «РЖД» Юрия Мартьянова и Алексея Демченко. В период с апреля по июнь 2024 года они вместе готовились к подрыву поезда в Оренбургской области, который удалось предотвратить.
В феврале Егорьевский городской суд арестовал мужчину по фамилии Чистяков, который переводил деньги террористическому сообществу «Артподготовка»*. Всего он отправил организации почти 40 тысяч рублей.
*Признана террористической и экстремистской организацией в России.