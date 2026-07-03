Террористы планировали сбросить бомбу на поезд с продукцией ВПК в Оренбуржье

28 мая в Следственном комитете России сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении Сергея Яковлева, Алексея Щепкина, Владимира Дрофы, Игоря Шарнева, Светланы Малаховой, Анны Радионовой, а также сотрудников «РЖД» Юрия Мартьянова и Алексея Демченко. В период с апреля по июнь 2024 года они вместе готовились к подрыву поезда в Оренбургской области, который удалось предотвратить.