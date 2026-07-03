Почти 400 пожаров полыхали на территории Омской области в первый месяц лета

«В первый месяц лета омские пожарные выезжали на тушение пожаров 391 раз. Всего в жилых помещениях региона произошло 108 возгораний. Из огня были спасены 24 человека, но, к сожалению, в жилом фонде погибли 5 человек. Основными причинами возгораний в июне стали: неосторожное обращение с огнем — 242 случая, неправильная эксплуатация электрооборудования — 89 случаев, печи в частных домовладениях — 15 случаев и пожар в транспортных средствах — 17 случаев», — говорится в сообщении МЧС России по Омской области в МАХ-канале.