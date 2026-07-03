Незарегистрированные рентген-аппараты поставляли в российские больницы

После выявления нарушений оборудование изъяли из оборота. В медицинских учреждениях оно не используется. Это ключевое практическое последствие дела: бюджетные средства были направлены на оборудование для диагностики, но сами изделия после проверки оказались непригодны к применению в системе здравоохранения.