Незарегистрированные рентген-аппараты поставляли в российские больницы

В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший генеральный директор коммерческой организации, обвиняемый в поставке незарегистрированных медицинских изделий. По версии следствия, в региональные медучреждения были направлены семь рентгеновских систем костной денситометрии стоимостью свыше 26,3 млн рублей.
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение. Контракт был заключен в июне 2021 года по итогам электронного аукциона. Следствие считает, что поставленные двухэнергетические рентгеновские костные денситометры не соответствовали регистрационному удостоверению.
После выявления нарушений оборудование изъяли из оборота. В медицинских учреждениях оно не используется. Это ключевое практическое последствие дела: бюджетные средства были направлены на оборудование для диагностики, но сами изделия после проверки оказались непригодны к применению в системе здравоохранения.
Прокуратура сообщила, что обвиняемый признал вину в полном объеме и заключил с заказчиком мировое соглашение о возмещении причиненного ущерба в полном объеме. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Окончательную правовую оценку поставке и действиям фигуранта даст суд.
Читайте также: Раскрыто, что почти четверть медоборудования в больницах РФ нуждается в замене.