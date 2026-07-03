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В Башкирии женщина стала жертвой мошенничества, потеряв крупную сумму денег

Жительница поселка Пойковский (Ханты-Мансийский АО) стала жертвой мошенников, потеряв более 290 тысяч рублей после установки приложения на смартфон.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Инцидент произошел вчера, 2 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

56-летняя женщина обратилась в отдел МВД России по Кигинскому району с заявлением о хищении средств.

По данным полиции, накануне звонивший, представившийся сотрудником сотовой связи, под предлогом улучшения качества связи уговорил потерпевшую перейти по ссылке и установить APK-приложение. После установки программа запросила номер телефона и SMS-код подтверждения. Введя данные, женщина увидела уведомление об обновлении операционной системы. Спустя час она обнаружила списание 294 тысяч рублей со своего банковского счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».