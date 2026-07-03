В Башкирии женщина стала жертвой мошенничества, потеряв крупную сумму денег

По данным полиции, накануне звонивший, представившийся сотрудником сотовой связи, под предлогом улучшения качества связи уговорил потерпевшую перейти по ссылке и установить APK-приложение. После установки программа запросила номер телефона и SMS-код подтверждения. Введя данные, женщина увидела уведомление об обновлении операционной системы. Спустя час она обнаружила списание 294 тысяч рублей со своего банковского счета.