Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили 155 беспилотников ВСУ над Россией за ночь

Средства ПВО уничтожили 155 беспилотников Вооруженных сил Украины с 20:00 мск 2 июля до 7:00 3 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Средства ПВО уничтожили 155 беспилотников Вооруженных сил Украины с 20:00 мск 2 июля до 7:00 3 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты над Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Белгород в ночь на 3 июля подвергся ракетной атаке. Погибла женщина. Были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, возникли перебои с водоснабжением и подачей электроэнергии.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше