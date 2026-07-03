ПВО за ночь сбила 155 украинских беспилотников над Россией

Как уточнили в ведомстве, дроны сбивались с 20:00 2 июля до 07:00 3 июля над целым рядом регионов страны, включая Тверскую, Тульскую, Смоленскую, Калужскую, Белгородскую, Брянскую, Курскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край и Московский регион.
Отдельно отмечается, что воздушные цели были зафиксированы и над территорией Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Ранее Life.ru писал, что этой ночью в Белгороде в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ погибла женщина. Информацию подтвердили в региональном оперативном штабе, уточнив, что удар пришёлся по городской территории.
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