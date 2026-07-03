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ПВО за ночь сбила 155 украинских беспилотников над Россией

В ночь на 3 июля силы противовоздушной обороны России отразили масштабную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, за несколько часов было перехвачено и уничтожено 155 вражеских БПЛА самолётного типа.

Источник: Life.ru

Как уточнили в ведомстве, дроны сбивались с 20:00 2 июля до 07:00 3 июля над целым рядом регионов страны, включая Тверскую, Тульскую, Смоленскую, Калужскую, Белгородскую, Брянскую, Курскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край и Московский регион.

Отдельно отмечается, что воздушные цели были зафиксированы и над территорией Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Ранее Life.ru писал, что этой ночью в Белгороде в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ погибла женщина. Информацию подтвердили в региональном оперативном штабе, уточнив, что удар пришёлся по городской территории.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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