В аэропорту Челябинска обокрали бойца СВО на инвалидной коляске

Сопровождающий обналичил деньги ветерана, купил в аэропорту вещи на 56 тысяч рублей, а затем скрылся. Остатки денег — чуть более двух тысяч — полицейские нашли при задержании в гостинице. Там же изъяли документы и купленную одежду. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража в крупном размере». Фигурант арестован, ранее он уже был судим за угон и кражу, отсидел три года, освободился чуть больше года назад.