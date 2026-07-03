В аэропорту Челябинска обокрали бойца СВО на инвалидной коляске

В аэропорту Челябинска 30-летний житель Копейска обокрал маломобильного участника СВО. Об этом сообщает Южно-Уральское ЛУ МВД России на транспорте.
63-летний потерпевший 1963 года рождения обратился в полицию 18 июня 2026 года. Мужчина лишился портмоне с деньгами, телефоном, военным билетом и удостоверением ветерана. Как выяснилось, бывший контрактник, получивший тяжёлое ранение на юго-западном направлении, нанял помощника для поездки в Москву и ЛНР для оформления необходимых медицинских документов и решения вопросов о дальнейшем прохождении службы.
Сопровождающий обналичил деньги ветерана, купил в аэропорту вещи на 56 тысяч рублей, а затем скрылся. Остатки денег — чуть более двух тысяч — полицейские нашли при задержании в гостинице. Там же изъяли документы и купленную одежду. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража в крупном размере». Фигурант арестован, ранее он уже был судим за угон и кражу, отсидел три года, освободился чуть больше года назад.