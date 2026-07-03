Мясо неизвестного происхождения нашли в пельменях хабаровского предпринимателя

Напомним, что в июне за аналогичное нарушение предостережение объявили хабаровскому ООО «Вектор». Компанию уличили в изготовлении котлет и пельменей из неизвестного мяса, она предоставляла недостоверные сведения об объемах используемой продукции для изготовления товара.