Мясо неизвестного происхождения нашли в пельменях хабаровского предпринимателя

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило мясо неизвестного происхождения в пельменях, тефтелях и котлетах ИП Горчиной в Хабаровском крае. Предпринимательница зарегистрировала меньше сырья, чем нужно для изготовления товара, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Несоответствие выявили в результате мониторинга через систему «Меркурий». Как сообщили в пресс-службе ведомства, производитель оформил ветеринарные документы на изготовление 90,8 кг, при этом в качестве сырья использовали 52,4 кг свиной лопатки.
Технология приготовления не позволяет произвести столько готовых изделий из заявленного количества исходных компонентов, объяснили в управлении Россельхознадзора. Предпринимательнице вынесли предостережение, нарушение обязали устранить.
— Оформление производственных ветеринарных сопроводительных документов на пищевую продукцию, изготовленную из недостаточного количества сырья, могут свидетельствовать об использовании изготовителем сырья неизвестного происхождения и качества, установить прослеживаемость которого невозможно, — отметили в ведомстве.
Напомним, что в июне за аналогичное нарушение предостережение объявили хабаровскому ООО «Вектор». Компанию уличили в изготовлении котлет и пельменей из неизвестного мяса, она предоставляла недостоверные сведения об объемах используемой продукции для изготовления товара.