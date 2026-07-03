Новости Нижегородской области 3 июля: БПЛА, массовое отравление, бензин

При этом на отдельных сетевых и независимых АЗС цены остаются значительно выше. Так, на заправках «Терминал» литр АИ-92 стоит 84,90 рубля, АИ-95 — 88,90 рубля, столько же — дизельное топливо. На АЗС «Ирбис» АИ-92 продаётся по 89 рублей за литр, а АИ-95 и дизель — по 99 рублей. Самые высокие ценники сохраняются на заправках «Опти», где литр АИ-92 стоит 96,99 рубля, АИ-95 — 99,99 рубля, а АИ-98 и дизельное топливо — по 106 рублей за литр.