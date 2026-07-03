Новости Нижегородской области 3 июля: БПЛА, массовое отравление, бензин

После атаки вражеских беспилотников на Нижегородскую область накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело, а нижегородцы продолжают следить за новостями о последствиях трагедии. Тем временем в центре внимания оказалась также вспышка сальмонеллёза после завтрака в модном нижегородском кафе, а автомобилистов по-прежнему тревожит стоимость топлива на АЗС. Главные новости пятницы, 3 июля, — в обзоре nn.aif.ru.
Беспилотная опасность в Нижегородской области 3 июля.
В ночь на 3 июля в регионе вновь объявили режим беспилотной опасности, после 7:00 он был снят.
Согласно утренней сводке Минобороны России, с 20:00 2 июля до 7:00 3 июля ПВО перехватила и уничтожила над регионами РФ 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. ПВО работала в Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областях, Московском регионе, а также в, Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Международный аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) действовал в обычном режиме.
Тем временем после массированной атаки беспилотников на Нижегородскую область 2 июля продолжается работа правоохранительных органов. Следственный комитет России сообщил, что будет расследовать обстоятельства атаки, в результате которой погиб один человек и ещё четверо получили ранения.
Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям виновных. Тем временем в регионе продолжают устранять последствия атаки, а власти напоминают жителям о необходимости соблюдать осторожность и доверять только официальной информации.
Массовое отравление в модном кафе Нижнего Новгорода: завтрак привёл на больничную койку.
Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стала вспышка сальмонеллёза среди посетителей кафе на улице Алексеевской.
По данным регионального управления Следственного комитета, уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие установило, что после посещения заведения за медицинской помощью обратились шесть человек, включая ребёнка. Несовершеннолетнего пациента отправили в инфекционную больницу.
По информации очевидцев, все пострадавшие заказывали блюдо под названием «Капитанский завтрак». У заболевших наблюдались тяжёлые симптомы пищевого отравления, а медики впоследствии заподозрили сальмонеллёз.
Сейчас следователи совместно со специалистами Роспотребнадзора выясняют все обстоятельства случившегося. Работа кафе временно приостановлена.
Цены на бензин в Нижегородской области 3 июля: трёхзначные ценники встречаются.
Тема стоимости топлива остаётся актуальной для автомобилистов региона. Очередей на большинстве АЗС всё меньше однако цены продолжают различаться в зависимости от сети.
По данным сервиса «Яндекс. Заправки» на 3 июля, стоимость топлива в крупнейших сетях выглядит так:
«Лукойл»: АИ-92+ — 64,11 ₽/л, АИ-95 — 69,34 ₽/л, АИ-95+ — 69,99 ₽/л, АИ-100 — 96,89 ₽/л, дизель — 77,79 ₽/л.
Teboil: АИ-92 — 63,93 ₽/л, АИ-95 — 68,62 ₽/л, АИ-95+ — 71,64 ₽/л, АИ-100 — 96,14 ₽/л, дизель — 76,66 ₽/л.
«Газпромнефть»: АИ-92 — 65,19 ₽/л, АИ-95 — 69,62 ₽/л, G-95 — 71,62 ₽/л, G100 — 93,10 ₽/л, дизель — 76,41 ₽/л.
При этом на отдельных сетевых и независимых АЗС цены остаются значительно выше. Так, на заправках «Терминал» литр АИ-92 стоит 84,90 рубля, АИ-95 — 88,90 рубля, столько же — дизельное топливо. На АЗС «Ирбис» АИ-92 продаётся по 89 рублей за литр, а АИ-95 и дизель — по 99 рублей. Самые высокие ценники сохраняются на заправках «Опти», где литр АИ-92 стоит 96,99 рубля, АИ-95 — 99,99 рубля, а АИ-98 и дизельное топливо — по 106 рублей за литр.
В целом ситуация на рынке топлива остаётся стабильной, хотя автомобилисты продолжают внимательно следить за изменением цен.
Погода в Нижегородской области 3 июля:
Пятница порадует нижегородцев по-настоящему летним теплом. Утром и днём сервис «Яндекс Погода» прогнозирует кратковременные дожди, при этом днём воздух прогреется до +28 градусов. Северный ветер сменится преимущественно западным, 3−4 м/с.
К вечеру осадки прекратятся, ожидается малооблачная погода, а ночью температура опустится до +18 градусов.
При этом метеозависимым людям стоит быть внимательнее: в течение дня ожидается магнитная буря средней силы.