Подозреваемого в развратных действиях ищут в Красноярском крае

В Ачинске следователи разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий. Личность злоумышленника пока не установлена. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Как рассказали в ведомстве, уголовное дело возбуждено по статье 135 УК РФ.
Приметы подозреваемого: на вид 20−35 лет, рост 160−175 см, худощавое телосложение, рыжие волосы, зелёные глаза, веснушки. В момент преступления был одет в куртку с капюшоном, тёмно-синие брюки и тёмные кроссовки.
Следователи просят граждан, узнавших человека на фотороботе, сообщить по телефону 8 (391) 227−06−45 или 102. Конфиденциальность гарантируется.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске ищут пострадавших от действий 23-летнего мужчины.