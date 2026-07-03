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Подозреваемого в развратных действиях ищут в Красноярском крае

Личность злоумышленника пока не установлена.

В Ачинске следователи разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий. Личность злоумышленника пока не установлена. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Как рассказали в ведомстве, уголовное дело возбуждено по статье 135 УК РФ.

Приметы подозреваемого: на вид 20−35 лет, рост 160−175 см, худощавое телосложение, рыжие волосы, зелёные глаза, веснушки. В момент преступления был одет в куртку с капюшоном, тёмно-синие брюки и тёмные кроссовки.

Следователи просят граждан, узнавших человека на фотороботе, сообщить по телефону 8 (391) 227−06−45 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске ищут пострадавших от действий 23-летнего мужчины.