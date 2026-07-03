Пожар начался на инфраструктурном объекте после удара ВСУ по Белгороду

После ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду и Белгородскому округу на инфраструктурном объекте начался пожар, также повреждения получили энергообъекты. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
— Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. На территории инфраструктурного объекта произошло возгорание — пожарные расчеты выехали на место. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры, — говорится в сообщении.
Специалисты зафиксировали перебои с подачей электроэнергии и водоснабжением в ряде муниципалитетов. Кроме того, были повреждены пять автомобилей. Информация о других последствиях атаки уточняется, передает Telegram-канал регионального оперштаба.
28 июня пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков дрона ВСУ. Кроме того, они повредили линию электропередачи, а в одном из частных домовладений выбило стекла. При этом никто в результате произошедшего не пострадал.