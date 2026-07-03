Пожар начался на инфраструктурном объекте после удара ВСУ по Белгороду

28 июня пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков дрона ВСУ. Кроме того, они повредили линию электропередачи, а в одном из частных домовладений выбило стекла. При этом никто в результате произошедшего не пострадал.