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Ракетный удар ВСУ по Белгороду привел к пожару и перебоям со светом

Пять автомобилей получили повреждения в Белгороде в результате атаки ВСУ.

Белгород и Белгородский округ 3 июля подверглись ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил утром оперативный штаб региона, на территории инфраструктурного объекта вспыхнул пожар, на место выехали пожарные расчеты.

В результате удара серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжением. Повреждены пять автомобилей.

Информация о других последствиях уточняется. Известно также, что в результате прилета снаряда погибла местная жительница.

Обстрелы российских регионов со стороны ВСУ приобрели системный характер. Практически ежедневно под ударами оказываются приграничные и центральные области страны. Накануне при атаке ВСУ погиб мирный житель. Еще четверо людей пострадали. Также в результате падения обломков БПЛА промышленный объект и несколько жилых домов получили повреждения.

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