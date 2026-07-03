В Прикамье окончен поиск пенсионера, пропавшего после выхода из дома

Поиск пенсионера, который без вести пропал после выхода из дома, сообщили в поисковом отряде «ПрикамьеПоиск».
Речь идёт о 66-летнем мужчине, который вечером 30 июня ушёл из дома в деревне Устиново и отправился в неизвестном направлении. С тех пор его никто не видел.
В ориентировке было указано, что у пропавшего невнятная речь, и он нуждается в медицинской помощи. На момент исчезновения мужчина был одет в серо-белую клетчатую рубашку, чёрные брюки с коричневой портупеей и сине-белые кроссовки.
Вечером 2 июля стало известно, что пенсионера нашли живым. Волонтёры не называют обстоятельства пропажи и обнаружения мужчины.
Напомним, ранее в Пермском крае 11 часов искали женщину, которая заблудилась в лесу, когда ходила за грибами.