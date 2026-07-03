Книга о гангстерской жизни станет ключом к обвинению в убийстве Тупака Шакура

Судья Карли Кирни пришла к выводу, что обвиняемый сам признал содержание книги соответствующим своим словам, поскольку публично называл ее изложением «настоящей правды». Кроме того, суд счел добровольными его беседы с правоохранительными органами, хотя отдельно указал на необходимость оценки обстоятельств, связанных с разъяснениями, которые обвиняемому давали в 2008 году о возможных последствиях таких показаний.