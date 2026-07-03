Книга о гангстерской жизни станет ключом к обвинению в убийстве Тупака Шакура

Суд в Лас-Вегасе разрешил использовать в качестве доказательства книгу, написанную обвиняемым по делу об убийстве американского рэпера Тупака Шакура. Судья отклонила требование защиты исключить мемуары из материалов дела, поэтому их смогут представить присяжным во время судебного разбирательства.
Дуэйн Кеффи Ди Дэвис обвиняется в убийстве с применением огнестрельного оружия с целью содействия преступной группировке. Вину он не признает. Начало судебного процесса назначено на 10 августа.
Защита просила исключить из материалов дела книгу «Легенда улиц Комптона», опубликованную в 2019 году, а также заявления, которые обвиняемый давал сотрудникам полиции в 2008 и 2009 годах. По мнению адвоката, книга могла быть частично художественным произведением, созданным ради коммерческого успеха, а прежние показания были даны в расчете на получение иммунитета.
Судья Карли Кирни пришла к выводу, что обвиняемый сам признал содержание книги соответствующим своим словам, поскольку публично называл ее изложением «настоящей правды». Кроме того, суд счел добровольными его беседы с правоохранительными органами, хотя отдельно указал на необходимость оценки обстоятельств, связанных с разъяснениями, которые обвиняемому давали в 2008 году о возможных последствиях таких показаний.
По версии обвинения, Дэвис находился в автомобиле марки «Кадиллак», из которого 7 сентября 1996 года были произведены выстрелы по автомобилю марки БМВ, где находились Тупак Шакур и руководитель звукозаписывающей компании «Дэт Роу Рекордс» Мэрион Шуг Найт. Шакур получил несколько огнестрельных ранений и спустя шесть дней умер. Найт остался жив.
Следствие долгое время не могло передать это дело в суд. По версии обвинения, ситуация изменилась после того, как сам Дэвис начал публично рассказывать об обстоятельствах произошедшего, в том числе о своей предполагаемой роли и оружии.
После решения суда обвинение получило возможность использовать в процессе публичные заявления самого подсудимого. Следующим этапом станет формирование коллегии присяжных, после чего начнется рассмотрение одного из самых известных уголовных дел в истории американской музыкальной индустрии.
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