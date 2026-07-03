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Режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области утром 3 июля

Нижегородцам настоятельно рекомендуют не приближаться к обломкам БПЛА в случае обнаружения.

На территории Нижегородской области объявили об отмене режима беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Режим беспилотной опасности ввели 3 июля в 03:37. Согласно утренней сводке от Минобороны России беспилотники атаковали несколько регионов страны, но Нижегородская область в список не вошла.

Утром в 07:31 3 июля режим беспилотной опасности сняли.

Напомним, что 2 июля произошла смертельная атака БПЛА на регион. Несколько объектов жилой и промышленной инраструктуры получили локальные повреждения. Из-за атакие вражеских беспилотников один человек погиб, а еще двое были госпитализированы.

Ранее для нижегородцев опубликовали инструкцию при атаке БПЛА.

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