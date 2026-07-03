Исполнителем взрыва в Монако может быть гражданка Украины, живущая в Германии

Напомним, 29 июня у входа в жилой дом в Монако прогремел взрыв. Ранения получили три человека: украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его любовница Анна Насобина и их общий сын. Женщине оторвало ноги. Следствие рассматривает несколько версий, среди них — покушение как предупреждение со стороны Киева, а также разборки с конкурентами, так как Ермолаев владел сетью мошеннических колл-центров в Незалежной. Накануне стало известно, что полиция заподозрила в подрыве женщину. Незнакомка была в чёрной шляпе и брюках. Ей грозит пожизненный срок.